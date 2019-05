Koning Albert heeft al dna afgestaan in zaak-Delphine Boël

Het hof van beroep in Brussel droeg koning Albert II in een arrest van 16 mei op om een dna-staal af te staan. De advocaten van Delphine Boël hadden om zo’n test gevraagd, omdat Delphine wil bewijzen dat de 84-jarige Albert haar vader is.



In eerste instantie ging Albert niet in op de vraag van de rechtbank. Maar twee weken geleden besliste het hof van beroep dus om de koning te verplichten tot het afgeven van zijn dna. Als hij dat niet deed, zou hij een dwangsom van 5.000 euro per dag moeten betalen. Zover komt het dus niet.



Na uitgebreide lezing van het arrest en beraadslaging met zijn advocaat heeft de koning toch beslist een dna-expertise te ondergaan. ,,Omdat hij respect heeft voor de juridische instelling”, zo laat Alberts advocaat Alain Berenboom weten. De dna-afname is deze ochtend al gebeurd, bevestigt de advocaat, nadat VTM NIEUWS het nieuws naar buiten bracht.