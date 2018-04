Koning Albert (83) opgenomen in het ziekenhuis

Hoofdrol voor Antje Monteiro in Mamma Mia!

Antje Monteiro (49) gaat de hoofdrol spelen in Mamma Mia!, de musical die na acht jaar terugkeert naar Nederland. De actrice/zangeres, moeder van Romy (Bodyguard) vertolkt de rol van Donna in de voorstelling die gebaseerd is op de liedjes van ABBA.