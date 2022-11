Komt alles tóch nog goed: Sinterklaas met privéjet naar Hellevoetsluis

Er is een einde gekomen aan een spannende tijd voor veel kinderen: Sinterklaas is aangekomen in Nederland. Niet met een boot, want die is allang gezonken, maar met een eigen privéjet.

Het was deze week nog even spannend hoe en of de sint überhaupt wel naar Nederland kon komen. Afgelopen week was in het Sinterklaasjournaal namelijk te zien dat de Pakjesboot door een lek naar de bodem van de Spaanse zee was gezonken. Hierdoor maakten veel kinderen zich zorgen of Sinterklaas nog wel de oversteek naar Nederland kon maken.

Zaterdag werden die zorgen weggenomen toen bleek dat de sint onder een stralend blauwe lucht - en bovendien vliegend in de lucht - aankwam in Hellevoetsluis. Op een gegeven moment kreeg presentatrice Dieuwertje Blok contact met Sinterklaas, die vanuit de cockpit van het vliegtuig Goedheiligman 1 vertelde dat alles goed ging.

Sinterklaas zat samen met Hoofdpiet achter het stuur in de cockpit van het rode vliegtuig. De pieten zaten - samen met het paard Ozosnel en de pakjes in het ruim - verderop in het vliegtuig. Vanwege drukte op de Nederlandse vliegvelden, moesten de sint en zijn pieten omvliegen richting Duitsland. Gelukkig vond hoofdpiet nog net op tijd een vliegveld in de buurt van Hellevoetsluis, waar de Goedheiligman 1 veilig kon landen.

De sint werd vervolgens door het Sinterklaasjournaal onthaald op het vliegveld, vanaf waar hij met zijn nieuwe stoomboot - die speciaal voor hem was besteld en gebouwd in Hellevoetsluis - naar de haven van de vestingstad voer. Hier werd hij onder luid gejuich van de vele aanwezigen welkom geheten in Nederland.

Volledig scherm Het vliegtuig van Sinterklaas. © NTR

Verhaallijn ‘erg heftig’

Op sociale media meldden veel ouders dat de verhaallijn dit jaar wel ‘erg heftig’ is. Ook moesten veel kinderen huilen van deze beelden. Omroep NTR besloot daarom gisterochtend dat het nodig was om de jonge kijkers - en hun ouders - gerust te stellen. ,,Tot nu toe heeft Sinterklaas altijd een oplossing gevonden voor de problemen waarvoor hij zich gesteld ziet”, liet een woordvoerder van het Sinterklaasjournaal weten. ,,Dus wij vertrouwen er bij het Sinterklaasjournaal op dat hij dat deze keer weer zal doen.”

Daar waar ouders afgelopen week op Twitter vooral hun ongenoegen uitten over de spannende verhaallijn, gaat het er nu vooral over de manier waarop de goedheiligman naar Nederland afreisde - met het oog op de klimaatcrisis. ‘Briljant, eerst de vervuilende #stoomboot laten afzinken en daarna gewoon met het #vliegtuig komen,’ tweet iemand bijvoorbeeld. ‘Sinterklaas komt per vliegtuig. Ik verwacht nu elk moment een boze klimaatpiet,’ laat iemand anders van zich horen.

Iedereen is eigenlijk vooral blij dat de Sint op tijd is aangekomen in Nederland en veel kinderen weer rustig kunnen slapen. Dat er nog geen zakken met cadeaus zijn gesignaleerd lijkt niemand voorlopig nog iets te doen. Het is nu vooral opgelucht ademhalen, en daar komt bij: voor de Sint komt alles altijd uiteindelijk toch écht goed.

