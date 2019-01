Kogel door de kerk: Erland Galjaard aan de slag bij Talpa

Oud RTL-programmadirecteur Galjaard werd al maanden in verband gebracht met Talpa Network. Hij stapte in mei vorig jaar na 21 jaar op bij RTL voor een ‘creatieve sabbatical’. Begin deze maand werd bekend dat Galjaards echtgenote Wendy van Dijk van RTL naar SBS gaat. Dat maakte de geruchten over een overstap van Galjaard nog sterker.