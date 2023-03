Koffietijd-presentatrice Pernille La Lau beëindigt relatie

Koffietijd -presentatrice Pernille La Lau is niet meer samen met haar vriend. De 51-jarige La Lau kondigde dat nieuws zondag zelf aan met een bericht op Instagram.

De presentatrice noemt de relatiebreuk een realistische keuze van beide kanten. ‘De afgelopen zes maanden konden we niet bij elkaar zijn, door werk, maar bovenal door familieomstandigheden die alle aandacht nodig hebben’, is te lezen in het bericht.

De vader van La Lau lijdt aan alzheimer, en ook haar schoonvader zou hulpbehoevend zijn. ‘Ik wil hier zijn bij mijn ouders (papa met alzheimer) en aandacht geven, en hij moet bij zijn familie aan de andere kant van de wereld zijn om daar de zorg en aandacht te geven die nodig blijft.’

Verder geeft de presentatrice aan dat de breuk geen definitief afscheid betekent. ‘We waren vrienden en werden meer samen. Dat was een supermooie tijd. Nu gaan we terug naar die dierbare vriendschap en blijven waarderen wat we elkaar hebben gegeven en geven.’

Het aanstaande einde van Koffietijd noemt ze ‘een bittere pil om te slikken’. La Lau presenteerde het programma dertien jaar lang. In november maakte zender RTL bekend dat het programma, vanwege tegenvallende kijkcijfers, vanaf mei van de buis verdwijnt.

