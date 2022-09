Alle winnaars op een rij:

Beste Digitale Cultuurproductie: LAWKI (Life As We Know It) - ARK (Arran Lyon, Federico Campagna, Louis Braddock Clarke, Roosje Klap, Senka Milutinović, Teoniki Rożynek, Valentin Vogelmann, Zuzanna Zgierska)

Beste Korte Documentaire: In Flow of Words - Eliane Esther Bots (productiebedrijf: near/by film)

Beste Korte Film: La Ultima Ascensión - Kevin Osepa (scenario: Kevin Osepa, productiebedrijf: Smarthouse)

Beste Hoofdrol Korte Film: Sinem Kavus - Mocro Maffia: Meltem

Beste Dramaserie: Rampvlucht - Michael Leendertse, Fleur Winters, Lourens Blok (scenario: Michael Leendertse, co-regie: Edson da Conceicao, productiebedrijf: Big Blue)

Beste Hoofdrol Dramaserie: Jeroen Spitzenberger - Het jaar van Fortuyn

Beste Bijrol Dramaserie: Charlie Chan Dagelet - Dirty Lines

Beste Sound Design: Evelien van der Molen - Captain Nova

Beste Muziek: Ella van der Woude - Moloch

Beste Camera: Martijn van Broekhuizen - Narcosis

Beste Montage: Ruben van der Hammen - Do Not Hesitate

Beste Lange Documentaire: Shabu - Shamira Raphaëla (productiebedrijf: Tangerine Tree)

Beste Production Design: Mascha Halberstad - Knor

Beste Costume Design: Manon Blom - Narcosis

Beste Hoofdrol Speelfilm: Thekla Reuten - Narcosis

Beste Bijrol Speelfilm: Tobias Kersloot - Do Not Hesitate

Beste Scenario: Jolein Laarman - Do Not Hesitate

Beste Regie: Mascha Halberstad - Knor

Beste Film: Knor - Marleen Slot (productiebedrijf: Viking Film) (scenario: Fiona van Heemstra, regie: Mascha Halberstad)

Gouden Kalf van het Publiek: Bon Bini Holland 3 (Maarten Swart, Kaap Holland Film, scenario: Michel Bonset, Jandino Asporaat, Maarten Swart en Anjali Taneja, regie: Pieter van Rijn)

Gouden Kalf voor de Filmcultuur: Will Koopman