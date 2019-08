Knipoog naar Meghan Markle in laatste seizoen Suits

De hertogin van Sussex verliet de populaire Amerikaanse serie na zeven seizoenen vanwege haar huwelijk met prins Harry. In de show vertrok Rachel met haar echtgenoot Mike Ross, gespeeld door Patrick J. Adams, om een nieuw advocatenkantoor te beginnen in Seattle. In de aflevering die woensdag in de Verenigde Staten werd uitgezonden keert Mike weer terug. Op de vraag hoe het gaat met zijn vrouw antwoordt hij lachend: ,,Als ik je zou vertellen hoe goed het met haar gaat, zou je me waarschijnlijk niet geloven.’’