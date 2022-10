Knäckebröd voor Willem-Alexander en Máxima bij staatsbanket in Zweden

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima troffen een verrassing aan op hun bord bij het staatsbanket, aan het einde van de eerste dag van hun staatsbezoek aan Zweden. Op alle borden in het koninklijk paleis in Stockholm lag een stuk knäckebröd, een traditie in Zweden.

Daarna werden alle gasten bij het diner overigens culinair wel verwend, met onder meer kreeft met mierikswortel, aardappelen uit de tuin van Drottningholm - de woning van het Zweedse koningspaar -, tarbot en vanillemousse met honing.

Koningin Máxima verscheen in dezelfde creatie die ze drie jaar geleden, bij het banket tijdens het staatsbezoek aan India droeg: een roze jurk met capemouwen, een ontwerp van Jan Taminiau.



Máxima zit vanavond naast de gastheer, de Zweedse koning Carl Gustaf. Tegenover hen hebben koning Willem-Alexander en de Zweedse koningin Silvia plaatsgenomen. Tussen de overige leden van de Zweedse koninklijke familie zitten ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie). Zij, dochter van een Zweedse moeder, zette haar kennis van de Zweedse taal al eerder in op de eerste dag van het staatsbezoek. Zij kan moeiteloos converseren met haar ‘buren’ tijdens het staatsbanket: de Zweedse koning en diens enige zoon, prins Carl Philip.

Bendestrijd

In zijn tafelrede benadrukte koning Willem-Alexander de warme band van zijn familie met de Zweedse royals, ging hij uitgebreid in op de brede gezamenlijke geschiedenis van de twee landen en de uitdagingen waarvoor Nederland en Zweden nu staan. Zo wordt Zweden momenteel geteisterd door een gewelddadige bendestrijd. Daarover zei de vorst: ,,Het doet pijn als jonge mensen het pad van misdaad en geweld kiezen en als mensen in onze steden zich niet veilig voelen. Ook deze gevoelige onderwerpen kunnen wij met elkaar bespreken in de wetenschap dat vrienden niet alleen hun successen, maar ook hun zorgen delen.’’

Aan het slot van zijn toespraak maakte Willem-Alexander een muzikaal uitstapje. Tegen zijn collega en vriend Carl Gustaf zei hij: ,,Majesteit, over iets minder dan een jaar hoopt u uw vijftigjarig regeringsjubileum te vieren. Festiviteiten hier gaan vaak vergezeld van de muziek van Abba. Zo vierde u dit jaar uw verjaardag op de klanken van Dancing Queen. Misschien mag ik u voor volgend jaar twee andere topnummers suggereren: Super Trouper en On and On and On!’’

