Klokhuis-acteurs nemen emotioneel afscheid van Gijs de Lange: ‘Dag kampvuurtjes’

De makers van het NTR-jeugdprogramma Het Klokhuis hebben een laatste saluut gebracht aan hun collega Gijs de Lange, die in mei op 65-jarige leeftijd overleed. In de uitzending van vandaag was te zien hoe zijn typetje Ben Kokkelman, de chef van Het Klokhuis Kantoor, plotseling was vertrokken, tot verdriet van de overige personages.

In de aflevering stormen typetjes Leonoor, Timo en Wouter onwetend het kantoor in waar de chaotische typetjes al jaren grappen uithalen. Ze hebben post van Ben, die plots vertrokken blijkt te zijn. ,,Ik ben goed in alles, dat is wel bekend. Er is maar één ding dat ik niet kan: afscheid nemen”, lezen de acteurs hardop om de beurt voor. De chef blijkt te zijn gestopt met zijn werk. ,,Je moet stoppen op je hoogtepunt. Maar voor mij was iedere Klokhuis-aflevering een hoogtepunt”, luidt het. ,,Jullie redden het best zonder mij, mijn leiderschap is elders nodig.”

Omdat het ziekbed maar zo kort was, hadden de makers van het Klokhuis De Lange na zijn overlijden niet op een mooie manier uit de serie kunnen schrijven. ,,We wilden dat wel doen, omdat hij voor zoveel kijkers een bekend figuur was. Maar dat is dus niet meer gelukt”, vertelde Jurrian van Dongen na zijn overlijden in mei. Afgelopen maanden dook De Lange nog op in herhalingen van de laatst opgenomen afleveringen van het kinderprogramma. ,,Ondertussen denken we na hoe we in de nieuwe uitzendingen op een mooie manier afscheid van zijn personage zullen nemen.”

Dat mooie afscheid kwam er, zo blijkt als de acteurs de brief verder lezen. ,,Waarschijnlijk word ik de nieuwe minister-president. Of ik ga langs verdrietige plekken om mensen aan het lachen te maken. (...) Dat is de zin van het leven. Mensen aan het lachen maken. Of op zijn minst niemand laten huilen. Dus lang treuren omdat ik er vandoor ben, zou ik niet doen”, gaat de brief verder. ,,Afscheid nemen kan ik niet. Op een feestje ga ik het liefst stilletjes weg. Elk moment met mij was een feestje. Dag kampvuurtjes in de winternacht van mijn leven”, lezen de acteurs in koor op.

In zijn kantoor heeft Ben een cadeau achtergelaten. Een levensgroot portret van de acteur. Als Wouter vervolgens vraagt waar Ben nou gebleven zou zijn, antwoordt Leonoor zelfverzekerd: ,,Ergens mensen aan het lachen maken.”

