Kletsnat koningspaar klust enthousiast door tijdens NLdoet: ‘Geef mij die kruiwagen maar’

met videoHet was koud en nat, maar dat weerhield de koning en koningin er niet van zich vrijdag in te zetten tijdens vrijwilligersactie NLdoet. Willem-Alexander ploeterde met een kruiwagen door het hoge, natte gras. Máxima ging met verfkwasten in de weer.

Wijktuin Noordhove zal nog lang in het geheugen van het koninklijk paar gegrift staan vanwege het sociale karakter van de groente- en bloementuin. Mensen met verschillende achtergronden werken samen naar een opbrengst toe die ten goede komt aan mensen die het goed kunnen gebruiken. Maar de koning en koningin zullen deze dag in Zoetermeer ook onthouden vanwege het kletsnatte, koude weer.

Volledig scherm Koningin Maxima in actie tijdens NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. © Brunopress

Stevige stappers

Máxima was goed voorbereid. Op stevige stappers, in moderne flared jeans en met kakigroene regenjas stapte ze uit de auto. Snel deed ze de capuchon op. Iets wat Willem-Alexander niet kon doen. Zijn gewatteerd jack had geen handige capuchon en ook zijn schoenen moesten al gauw worden ingewisseld voor een set hoge regenlaarzen. ,,We hopen een leuke bijdrage te kunnen leveren’’, zei hij voor aanvang.

En dat heeft het echtpaar gedaan. Willem-Alexander werd aan het werk gezet in de groente- en bloementuin. De volks- en schooltuintjes moesten worden klaargemaakt voor het nieuwe seizoen. De koning ging driftig in de weer. Met een schep verplaatste hij de zwarte grond van een bigbag naar een kruiwagen om die vervolgens weer op een andere plek leeg te scheppen.

Volledig scherm De koning in actie tijdens NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. © Brunopress

Keuvelen

Quote Wij dachten: wat gaan we daar doen met die regen en wind Koningin Máxima Het was ploeteren om het zware gevaarte door het hoge, natte gras te manoeuvreren. De tong kwam uit de mond, een blonde lok plakte op zijn natte voorhoofd. En dat voor het oog van al die journalisten met camera's. ,,Zullen we even wisselen, dat ik de kruiwagen rijd?”, vroeg een vrijwilliger. Maar dat wuifde de koning resoluut weg.



Hij zag zijn vrouw nota bene verderop ook aan het werk. Wel onder een partytent, maar dat kan ook niet anders als er geschilderd moet worden. Al gauw zat er beige verf op de regenjas van Máxima, maar dat leek haar niet te deren. Ze was blij dat ze iets kon beteken, want in de auto had het stel nog over het weer gekeuveld. ,,Wij dachten: wat gaan we daar doen met die regen en wind?”

,,Daarom heb ik geen make-up opgedaan, maar als ik wist dat u kwam...” Het was pas de vierde keer dat Naomi Klem bij Wijktuin Noordhove was. Normaliter schenkt ze koffie en thee, maar deze keer werd gevraagd of ze een tafel wilde schilderen. Met de koningin! ,,Ik vond het bijzonder. We kregen het over het boek van Amalia, want dat heb ik net uit.” Klem kwam er onlangs alleen voor te staan, waardoor ze veel thuis was met haar kinderen. Bij de wijktuin probeert ze naar eigen zeggen terug in de maatschappij te komen.

Volledig scherm © Brunopress

Kers op de taart

Toen de regen overging in hagel en uiteindelijk sneeuw, eindigde het programma van het koninklijk paar. Ze waren de avond ervoor ook pas teruggekomen van hun driedaagse staatsbezoek aan Slowakije.

Vrijwilliger Alfons van de Langenberg ploeterde nog even door met zijn kruiwagen. Maar dat vond hij niet erg, want anders had hij als ict’er heel de dag achter de computer gezeten. Promax, Het bedrijf waar de Zoetermeerder werkt, doet al jaren mee aan de vrijwilligersactie van NLdoet. ,,We vinden het mooi om iets te kunnen betekenen. En de komst van de koning is de kerst op de taart.”

Alle hulp stemde tuincoördinator Rob Versteeg tevreden. ,,We doen dit voor de mensen met een uitkering, of die naar de voedselbank gaan.” En de komst van de koning? ,,Dat is once in a lifetime en dus leuk.”



Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: