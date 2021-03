Klem-makers komen met dramaserie over toeslagenaffaire

VIDEO Marion belt vanuit blijf-van-mijn-lijf huis naar Qmusic en wint 2500 euro: 'Kan wel janken’

16 maart Een emotioneel moment vanmorgen in de radio-uitzending van Mattie en Marieke op Qmusic. Luisteraar Marion mocht een draai aan het Verjaardagsrad geven en kon 2500 euro en een tweepersoonsmatras winnen als het wiel op haar verjaardag zou vallen. Het geld was meer dan welkom; Marion zit naar eigen zeggen al ruim dertien maanden in een blijf-van-mijn-lijfhuis en het ziet er voorlopig niet naar uit dat ze daar weg kan. Toen het rad op 18 juni, haar geboortedag, bleef hangen, gilde ze het uit. ,,Niet te geloven”, snikte ze.