KLEM krijgt bioscoopvervolg, opnames in Italië

Dat heeft distributeur September Film, die Klem: de film gaat uitbrengen, maandag bekendgemaakt. De film gaat verder waar het laatste seizoen geëindigd is. Marius en Kitty wonen alweer enige tijd in Italië, waar ze de hand hebben weten te leggen op een wijngaard in Toscane. Marius heeft zijn leven gebeterd, dus vertrekt Hugo vol goede moed om samen met Sophie zijn dochter Suus voor een langverwachte reünie bij hartsvriendin Chrissie af te zetten. Maar Hugo is nog niet aangekomen of de situatie escaleert volledig.

,,Na mijn plechtige belofte dat de derde serie echt de laatste was ben ik toch gezwicht voor de verleiding om nog een toetje te serveren in de vorm van een film”, stelt scenarist en regisseur Frank Ketelaar. ,,Niet in de laatste plaats omdat ik benieuwd was hoe Marius en Kitty zich in Italië zouden redden. Wordt het Ik Vertrek of meer Gomorra met een oranje tintje?”