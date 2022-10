Klassehorror en krankzinnigheid: vijf enge films voor een huiveringwekkende Halloween

Hereditary (Videoland)

Deze stevige gruwelzit weet op vernuftige wijze horrorclichés een nieuwe draai te geven. De grootmoeder van de familie Graham is dan wel overleden, zij werpt nog steeds een schaduw over het gezin. Aan hun vredige bestaan wordt abrupt een einde gemaakt wanneer een verschrikking hun huis overneemt. Meer prijsgeven hier is zonde. Hereditary leunt zwaar op de vertolking van Toni Colette (The Sixth Sense) die de hysterie van mater familias Ellen langzaam opvoert als een Formule 1-auto.

Moloch (Amazon Prime Video)

Het spookt niet alleen over de Nederlandse grens, ook in en rond het Drentse veenmoeras is het niet pluis. In een van de fraaiste scènes heeft een bezorgde bewoner dunne draadjes met belletjes tussen de bomen in een nabijgelegen bos gespannen. Het eerste gerinkel in de duisternis is nog ver weg, maar de geluiden worden luider. Door wie of wat wordt hij ingesloten? Moloch, waarin actrice Sallie Harmsen als Betriek probeert te achterhalen welke rol haar familiegeschiedenis speelt binnen een ‘urban legend’, is vooral qua sfeer een voltreffer.

Volledig scherm Moloch. © Splendid / Boris Suyderhoud

Under the Shadow (Netflix)

In horrorfilms worden vrouwen vaak in geïsoleerde situaties geplaatst, puur en alleen om ze op te voeren als lijdend voorwerp. In het Iraanse Under the Shadow is de reden van Sidehs eenzame thuis zijn alleen al angstaanjagend. Het is eind jaren 80 en de oorlog met Irak bereikt haar woonwijk. Haar echtgenoot moet vechten aan het front en zij kan zich – ook omdat ze ooit politiek actief was – maar beter met haar dochtertje ondergedoken blijven. En dan moeten de geesten zich nog laten zien. Klassehorror met een actueel maatschappijkritisch sausje.

Men (Amazon Prime Video)

Alle mannen zijn waardeloos. Beetje flauw, maar dat is eigenlijk de beste manier om de essentie van deze horrorfilm te vangen. De manier waaróp dit wordt verpakt, is minder eenduidig. Harper (Jessie Buckley) is het klassieke ‘vrouw trekt naar platteland om trauma te verwerken’-personage. Solo, uiteraard. Al is het maar voor ons morbide plezier wanneer ze opmerkt dat er iets niet in de haak is in het Britse dorpje waar ze tijdelijk bivakkeert. De finale van Men is zo krankzinnig dat je jezelf na afloop echt even bij elkaar moet rapen.

His House (Netflix)

Dat het horrorgenre tegenwoordig meer te bieden heeft dan haken en zagen, bewijst deze verborgen parel op Netflix over een echtpaar dat de ellende van Zuid-Soedan ontvlucht om in Engeland door de sociale dienst een woning in een achterstandsbuurt toegewezen te krijgen. Aarden in een vreemde omgeving waar je constant met de nek wordt aangekeken, is al lastig zat. Het stel kampt daarnaast ook nog eens met het verlies van hun dochter, al lijkt zij zich in de vorm van een klopgeest weer met haar ouders te willen herenigen. Horror en ontroering smelten prachtig samen.

Volledig scherm His House © Netflic