‘Klagende’ Meilandjes goed voor een miljoen kijkers

Met een overhemd, gilet en colbert aan, vertrok Martien Meiland naar Curaçao. De overige gezinsleden waarschuwden de flamboyante gastheer nog: het is warm op het tropische eiland. Daar trok Martien zich echter niks van aan. Hij vertikte het om in een koud vliegtuig te zitten en was er heilig van overtuigd dat het in de avond wel zou afkoelen op Curaçao. Bij aankomst kwam hij al snel terug op die woorden: het was eigenlijk best wel benauwd.



De volgende morgen verzamelde de familie zich al vroeg voor het ontbijt. Een van de eerste dingen die ze was opgevallen: het had heel de nacht geregend. En toen er niet veel later weer een plensbui was, kon Martien zich niet inhouden. ,,Waarom gaat het regenen? Nou, welkom op Curaçao mensen. Leuk hoor, zo leuk joh. Elke dag mooi weer, zéggen ze.”



In de middag besloot de familie naar Willemstad te gaan om te winkelen en wat cultuur te snuiven. Van die keuze hadden Martien en dochter Maxime al snel weer spijt. ,,Meid, wat is het heet”, verzuchtte Martien. Daarop reageerde Maxime weer: ,,Als je op vakantie gaat en het is zo warm, dan moet je eigenlijk gewoon de hele dag bij het zwembad liggen. En wat doen wij? Wij zitten hier als een of andere pipo.”