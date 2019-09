Klacht ingediend over Onze boerderij: ‘Het is volksverlakkerij’

Dierenorganisaties hebben een klacht ingediend over valse voorlichting door Yvon Jaspers en kippenboer Mark in een uitzending van tv-programma Onze boerderij . Volgens Comité Dierennoodhulp, Een Dier Een Vriend, Animal Rights en stichting Dierennood, kregen kijkers ‘een mooi verhaal vol leugens’ voorgeschoteld dat ‘volstrekt niet klopt met de realiteit.’

Het gaat om de aflevering van zondag 22 september. Daarin beweren Jaspers en de kippenboer dat de scharrelstal het laagste systeem is in Nederland en dat kippen het niet erger kunnen hebben. Maar volgens de dierenwelzijnsorganisaties kan het wel erger: er zouden nog altijd 6 miljoen kippen in krappe kooien zitten met draadgaas als bodem. In zo'n kooi, die slechts enkele centimeters groter is dan een legbatterij, zitten 30 tot 60 kippen.

Volksverlakkerij

Aan deze site vertelt Sandra van de Werd, oprichter van Comité Dierennoodhulp: ,,Het is gewoon volksverlakkerij. En boer Mark en Yvon Jaspers wéten dat gewoon. Ze hebben allebei connecties in de bio-industrie en weten hoe het eraan toegaat. De redactie had er ten minste overheen kunnen gaan. Nu zijn ze gewoon aan het liegen.”

Ook wordt volgens Van de Werd de indruk gewekt dat de kippen pas op late leeftijd worden geslacht. ,,Boer Mark heeft het over ‘hele oude dames’, maar dat is helemaal niet de normale gang van zaken. Leghennen worden na anderhalf tot twee jaar naar de slacht gebracht. En ook dat laten ze niet zien, het gaat in de uitzending alleen om het liefelijke deel. De harde realiteit waarin er gruwelijk wordt vermoord komt niet ter sprake.” Consumenten mogen volgens Van de Werd niet onjuist worden geïnformeerd: ,,Het is publiek geld. En dan is het heel raar dat er gewoon leugens worden verspreid. Terwijl Yvon en boer Mark het gewoon weten.”

Rectificatie

De dierenbelangenorganisaties eisen rectificatie en willen dat onafhankelijke experts de afleveringen die nog uitgezonden gaan worden vooraf toetsen op onjuistheden. De klacht is ingediend bij de ombudsman van de NPO, de KRO-NCRV en het Commissariaat voor de Media.