Kit Harington doneert geld aan fans Game of Thrones

Harington steunt al sinds 2017 de Royal Mencap Society. Toen in het nieuws kwam dat de acteur zichzelf ,,om persoonlijke redenen’’ had laten opnemen in een kliniek, besloten fans op internet een geldinzameling op te zetten voor zijn favoriete goede doel. ,,Kit Harington heeft zo veel gegeven aan de fans van Game of Thrones in de laatste 10 jaar dat hij Jon Snow, Koning in het Noorden, speelde,’’ lieten de initiatiefnemers weten. ,,Hij was perfect in zijn rol en we hebben genoten van elke seconde dat hij in beeld was.’’