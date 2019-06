KISS ontvangt oeuvreprijs van Ziggo en Soundz

De band, die met hun afscheidstournee neerstrijkt in Amsterdam, krijgt de prijs vanwege hun bijdrage aan de popmuziek. KISS is er blij mee. ,,Nederland is het land waar mijn moeder opgroeide en het is het land waar KISS al heel snel bekend was. Deze prijs betekent persoonlijk heel veel voor mij", reageerde zanger en gitarist Paul Stanley. Gene Simmons, de zingende bassist, is het daarmee eens. ,,Zo'n prijs geeft aan dat we al die jaren zijn gewaardeerd door de fans. Die prijs is ook voor hen."



De Amerikanen trapten hun End of the Road World Tour in januari af en reizen nog tot eind dit jaar de wereld rond. De band, een van de meest succesvolle aller tijden, werd in 1973 opgericht door Gene Simmons en Paul Stanley. Zij zijn de enige twee bandleden die er van het begin bij zijn. Gitarist Thommy Thayer en drummer Eric Singer maken de band in zijn huidige vorm compleet.



KISS, bekend van hits als I Was Made For Lovin' You en Dirty Livin' / Sure Know Something, verkocht in totaal meer dan 100 miljoen albums.