Kink wint rechtszaak om FM-frequenties, breekt radiomarkt open

Radiostation Kink heeft de rechtszaak die het had aangespannen tegen de staat gewonnen, zo heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Dat betekent dat de FM-radiofrequenties vóór 1 september 2023 opnieuw moeten worden geveild.

Kink-directeur Jan Hoogesteijn laat aan deze site weten ‘enorm blij’ met de uitspraak te zijn. ,,De noodverlenging van drie jaar was een ongekende en niet te verdedigen afscherming van de radiomarkt. Kink is een serieuze nieuwkomer en kijkt uit naar verdere mededelingen over hoe de overheid de herverdeling vorm gaat geven. We gaan uit van een open en transparante verdeelmethode waarbij het geluid van Kink een eerlijke kans krijgt op distributie via FM, nog altijd goed voor twee derde van de landelijke beluistering”. Hoogesteijn spreekt van een ‘gebarricadeerde deur die na twintig jaar eindelijk is opengebroken’.

De veiling van de FM-frequenties was na een noodverlenging van toenmalig staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) uitgesteld tot 2025. Daarvoor blijkt onvoldoende grond, ook nieuwe commerciële radiopartijen moeten voor september volgend jaar de kans krijgen om mee te bieden op een frequentie.

De frequenties lopen met het vernietigen van de noodverlenging in principe af op 1 september 2022. Dat is te kort dag om een veiling te organiseren, werd eerder geconcludeerd in de rechtszaal. Alle stations hebben uitgesproken dat ze radiostilte willen voorkomen. Daarom zal de veiling voor 1 september 2023 plaatsvinden en vanaf dat moment zal de nieuwe indeling een feit zijn.

Nu Kink ook mee kan dingen op een frequentie komen andere radiozenders in het nauw, waaronder die van Talpa. ,,We zijn teleurgesteld in de uitspraak van de rechtbank om het beroep vanuit Kink tegen de noodverlenging van landelijke FM-frequenties toe te wijzen,’’ laat een woordvoer van Talpa Network Radio weten aan deze site. ,,Op dit ogenblik nemen we de tijd om het vonnis goed te bestuderen en beraden wij ons op nadere stappen.’’

Qmusic en moederbedrijf DPG Media reageren positief op de uitspraak van de rechter. Een woordvoerder laat weten: ,,Wij zijn van mening dat een veiling - mits zorgvuldig voorbereid - het juiste besluit is voor een gezonde radiomarkt.”

Advertentiemarkt

FM is nog altijd de levensader van de commerciële radio. Digitale radio (DAB+) is in opkomst, maar nog steeds luisteren de meeste mensen via FM. Om als station staande te blijven op de advertentiemarkt, is een plek - de ‘frequentie’ genoemd - op FM noodzakelijk. Die frequenties zouden eigenlijk om de paar jaar geveild worden, maar de laatste veiling vond plaats in 2003.

Kink, het station met alternatieve muziek van Michiel Veenstra, is nu slechts digitaal en online te beluisteren. Om een doorbraak te forceren voerde het station meerdere juridische procedures, die uiteindelijk resultaat hebben.

Momenteel zijn op FM de commerciële zenders Radio Veronica, Radio 538, Sky Radio, Qmusic, BNR Nieuwsradio, Sublime FM, 100%NL en SlamFM te beluisteren.