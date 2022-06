KINK wil bom onder FM-bestel leggen: licenties 538, Radio 10 en Veronica ter discussie

FM is momenteel de levensader van de commerciële radio. Digitale radio (DAB+) is in opkomst, maar nog steeds luisteren de meeste mensen via deze weg. Om als station staande te blijven op de advertentiemarkt, is een plek - de ‘frequentie’ genoemd - op FM noodzakelijk. Die frequenties zouden eigenlijk om de paar jaar geveild worden, maar de laatste veiling vond plaats in 2003. In september dit jaar zou er een veiling plaatsvinden, maar Mona Keijzer, toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken, besloot vanwege de coronacrisis tot een noodverlenging die nog eens drie jaar duurt. Voor nieuwe spelers is het ontzettend moeilijk om toe te treden tot de radiomarkt, maar KINK - dat nu slechts digitaal en online te beluisteren is - doet een dappere poging. Sinds de noodverlenging schudt het alternatieve radiostation van Michiel Veenstra de markt flink op. Er volgden diverse procedures bij de rechter en ook vandaag probeerde het bedrijf een veiling te forceren in de rechtbank. Inzet: het nietig verklaren van de noodverlenging en een nieuwe veiling versnellen. Mocht de zender gelijk krijgen, dan kan die veiling voor september 2023 plaatsvinden, zo lieten de advocaten van het ministerie van Economische Zaken doorschemeren in de rechtbank.

Schuld

Maar de radiozender heeft meer ijzers in het vuur. Omdat KINK meent dat er een te grote verbondenheid bestaat tussen Talpa en RadioCorp, is er een handhavingsverzoek ingediend bij minister Micky Adriaansens. Dat betekent dat de minister moet toetsen of de twee bedrijven handelen als één partij. Dat is van belang omdat één partij maar vier FM-frequenties mag hebben. Mochten de bedrijven verbonden zijn, dan zijn dat er zes. Als de minister meegaat in het handhavingsverzoek, kan er een boete opgelegd worden of kunnen de huidige frequenties (538, Veronica, Radio 10, SkyRadio van Talpa en 100%NL en SlamFM van RadioCorp) worden afgenomen en opnieuw geveild.



Enige verbondenheid is toegestaan. Talpa en Radiocorp trekken bijvoorbeeld samen op op de advertentiemarkt via One Media Sales. Daarmee wordt er gezamenlijk door adverteerders ingekocht bij de zes zenders. RadioCorp heeft ook nog een aanzienlijke schuld openstaan bij Talpa. Volgens KINK kan Talpa daarmee grote invloed op RadioCorp uitoefenen en bezit het bedrijf van John de Mol daardoor zes FM-frequenties en dat is dus niet toegestaan.



RadioCorp stelt dat in 2016 de verbondenheid met Talpa is getoetst door het Commissariaat van de Media. In de jaarverslagen van toen was de lening bij Talpa echter nog niet terug te vinden.



Al met al staan de huidige FM-frequenties door toedoen van KINK flink onder druk. Mocht de zender in de rechtbank gelijk krijgen, dan worden alle frequenties opnieuw geveild. Naast de zenders van Talpa en Radiocorp zijn op dit moment ook Qmusic, BNR Nieuwsradio en Sublime op FM te beluisteren. Als het handhavingsverzoek wordt uitgevoerd, heeft dat alleen invloed op de zenders van Talpa en Radiocorp. Wanneer de uitspraak van de slepende zaak plaatsvindt, is nog niet bekend.