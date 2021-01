KINK verovert radiowereld weer: ‘Wij verspillen geen tijd aan Ava Max en Dua Lipa’

Voor het verhaal van KINK moeten we terug naar 2018. Michiel Veenstra zat op dat moment nog bij 3FM, waar hij dertien jaar te horen was. Hij voelde zich daar steeds minder op zijn plek, vooral de zogenoemde compensatieplaten zaten hem dwars. ,,Dat betekent dat als er een alternatieve plaat is geweest, dat je daarna weer Dua Lipa te horen krijgt”, verduidelijkt hij. Het was in die periode dat hij te horen krijgt dat de alternatieve radiozender KINK FM, die eerder tussen 1995 en 2011 te horen was, mogelijk terugkomt.