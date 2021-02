Kindster uit de film Matilda kreeg liefdesbrieven van vijftigers

In een ingezonden stuk in de New York Times vertelt Mara Wilson dinsdag hoe het voor haar was om op te groeien in de spotlights. De actrice was zeven jaar toen ze aan haar rol in de filmhit Matilda begon en beschrijft onder meer de ongepaste vragen die ze op die leeftijd kreeg tijdens interviews.

,,Journalisten vroegen me wie ik de meest sexy acteur vond en begonnen over Hugh Grants arrestatie”, aldus Wilson, die acht jaar oud was toen de acteur werd opgepakt voor seks met een prostituee. ,,Ik kreeg op mijn zesde in interviews al de vraag of ik een vriendje had.”

Ook buiten de media kreeg ze met onfatsoenlijk gedrag te maken. ,,Het was schattig als andere tienjarigen me brieven schreven dat ze op me waren. Dat was het niet als vijftigjarige mannen dat deden. Ik was nog geen twaalf jaar oud toen er foto’s van mij op sites voor voetfetisjisten werden geplaatst. Mijn hoofd werd gefotoshopt op kinderporno. En elke keer schaamde ik me dood.”

Wilson schrijft haar stuk mede naar aanleiding van de New York Times-documentaire Framing Britney Spears die onlangs verscheen, waarin ze veel van haar eigen jeugd herkende. In die film is te zien hoe Spears vanaf jonge leeftijd wordt geseksualiseerd, eindeloos wordt lastiggevallen door de roddelpers en in interviews vanaf zeer jonge leeftijd vragen moet antwoorden over onder meer haar borsten en haar seksleven.

Ze stelt dat ze het zelf makkelijker heeft gehad, niet alleen omdat ze nooit zo beroemd was als Spears, maar vooral omdat haar familie wel achter haar stond en probeerde haar zo normaal mogelijk te houden. ,,Ik moest een kamer delen met mijn zusje, ik ging niet naar een privéschool, ik zat bij de padvinderij. Als iemand mij een ster noemde, moest ik ze vertellen dat ik een acteur was en sterren dingen zijn die je in de lucht ziet. Mijn familie steunde me altijd en ik wist dat als ik uit de spotlight wilde, ik altijd een veilige plek had thuis en op school.”