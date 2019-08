Kindster Jacob bewijst ook zijn komisch talent

Met kindacteurs loopt het meestal niet goed af in Hollywood. Te veel aandacht op een kwetsbare leeftijd, ouders die de verdiensten van hun kind in hun zak steken, de verleidingen van drank en drugs en de harde werkelijkheid dat zij op latere leeftijd niet meer gewild zijn en wegkwijnen in anonimiteit.



Bekendste voorbeeld van deze teloorgang: Macaulay Culkin die furore maakte in de Home Alone-films, op zijn 14de al een burn-out kreeg, en daarna als volwassen acteur weinig meer klaar speelde. Er zijn ook positieve voorbeelden, zoals Jodie Foster die wel de overstap naar een glorieuze filmcarrière maakte en zelfs Oscars won .



Het is nog te vroeg om te voorspellen hoe het met Jacob Tremblay gaat aflopen. De 12-jarige acteur barst van het talent, is tijdens interviews welbespraakt, praat nu al als een vroeg volwassene en lijkt uit een stabiel gezin te komen, wat meestal de beste garantie is voor een zo normaal mogelijk leven.



Toch levert zijn prille leeftijd wel merkwaardige situaties op. Zo is hij volgens de Amerikaanse filmkeuring veel te jong om zijn nieuwe film Good Boys te bekijken. De toegekende R-rating betekent dat alleen 17-plussers de vooral verbaal expliciete komedie, waarin drank en drugs veelvuldig worden geconsumeerd, in de bioscoop worden toegelaten. Jongere kijkers mogen alleen met hun ouders de zaal in.



Met zijn leeftijd valt Tremblay onder de laatste categorie. ,,Maar omdat ik zelf in de film zit wordt er voor mij een uitzondering gemaakt”, zegt de Canadese jongeling parmantig in Los Angeles onder toeziend oog van zijn moeder, die goedkeurend knikt. Zij was ook degene die toestemming gaf aan haar zoontje om mee te spelen in deze film over 12-jarigen die hopen op hun eerste echte kus van een meisje. Het zijn nog onschuldige kinderen die niet goed weten om te gaan met drank- en drugsgebruik en de seksspeeltjes van hun ouders. ,,Mijn ouders moesten mij eerst uitleggen waar die attributen voor bedoeld zijn”, licht Jacob toe.