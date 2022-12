Kinderwens Samantha Steenwijk op laag pitje na nieuws over affaire: ‘Eerst relatie redden’

Goo goo muck is nieuwe Tik­tok-trend dankzij Net­flix-hit Wednesday

Na het succes van Running up that hill van Kate Bush door Stranger Things, is nu ook de klassieker Goo goo muck van de punkband The Cramps helemaal terug. Het nummer, uitgebracht in 1981, werd gebruikt in de Netflix-hit Wednesday. Het lied is sindsdien razend populair. De streamingcijfers op Spotify zijn zelfs met meer dan 5000 procent gestegen.

