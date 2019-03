Kindermuseum doet spullen van Jackson in de ban na docu

Kinderen kunnen zich niet langer vergapen aan een hoed, witte handschoen en gesigneerde poster. ,,Als het grootste kindermuseum van de wereld moeten we gevoelig omgaan met ons publiek", stelt de zegsvrouw. ,,Uit voorzorg en als reactie op de controverse rond de HBO-documentaire Leaving Neverland, waarin beschuldigingen van kindermisbruik voorkomen, hebben we de objecten verwijderd terwijl we ons ondertussen verder buigen over de situatie."



The King of Pop is nog niet volledig verbannen uit het museum. In een replica van de kamer van de Amerikaanse jongen Ryan White, die in de jaren tachtig in het nieuws kwam omdat hij op een school werd geweigerd omdat hij aids had, is Jackson nog wel te zien. De zanger was in 1990 op de begrafenis van de op 18-jarige leeftijd overleden jongen en droeg daarnaast het nummer Gone Too Soon aan hem op. In overleg met de nabestaanden van Ryan, die hiv opliep via een bloedinfuus en vervolgens aids kreeg, is besloten de foto's en meldingen van Jackson in Ryans verhaal te behouden vanwege zijn belangrijke rol hierin.