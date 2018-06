Kinderen Wolverine-acteur Hugh Jackman moeten verplicht anderen helpen

Uitslaande brand legt woning Jan Jaap van der Wal in de as

8:27 Bij een uitslaande brand in de Noord-Hollandse plaats Katwoude is een groot deel van het huis van cabaretier Jan Jaap van der Wal (38) in vlammen opgegaan. Volgens de brandweer, zo melden lokale media, konden Van der Wal, zijn echtgenote en hun zoontje zich in veiligheid brengen.