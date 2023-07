Kinderen ontdekken kunst in het Rijksmuseum: ‘Is deze Vermeer echt of vals?’

AD Media Podcast Media Podcast: ‘Eva Jinek sorteert voor op vier dagen per week bij RTL in 2024’

De een-na-laatste podcast voor de zomerstop zit bomvol Talpa-producties. SBS 6 is zo’n beetje de enige zender die nog met nieuwe programma’s komt in de zomer én dagelijks een actuele talkshow op de buis brengt. Daar waar de collega’s van RTL en Op1 een zomerstop invoeren, is Hélène Hendriks net van start gegaan met haar Oranjezomer.