Kim viert verjaardag in doorschijnend pakje, BN’ers brengen kids weer naar school

C­SI-ac­teur William Petersen in ziekenhuis opgenomen wegens overver­moeid­heid

9:58 William Petersen is vrijdag op de set van de nieuwe serie CSI: Vegas onwel geworden en daarna opgenomen in het ziekenhuis. Zijn woordvoerder liet aan Amerikaanse media weten dat de acteur, die Gil Grissom speelt in de franchise, oververmoeid was.