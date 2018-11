Kim-Lian van der Meij koppelt eenzame ouderen aan gezin

Oma van Dave en Donny Roelvink overleden: ‘Jij was mijn leven’

11:01 Dien, de oma van realitysterren Dave en Donny Roelvink, is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat meldt een intens verdrietige Dave vanochtend via Instagram. ,,Je was het mooiste wat me ooit is overkomen.’’