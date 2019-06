Kim Kötter: Ik heb geen babybuik, hou gewoon je smoel

Onderneemster en missverkiezing-goeroe Kim Kötter (36) heeft het helemaal gehad met mensen die denken dat de blondine opnieuw zwanger is. Kim en haar man, zanger Jaap Reesema (34), hebben twee kinderen: Muck van 3 jaar oud en Youp van 14 maanden. ,,Ik heb heerlijk zitten smikkelen van al dat lekkere eten bij het hotel. Aangezien ik me klaarblijkelijk moet verantwoorden; nee, ik ben zeker niet zwanger’’, foetert ze na een recente fotoshoot.

De in Twente geboren Kötter deelde twee dagen geleden het eerste resultaat van de shoot, die plaatsvond in het Turkse Antalya. ,,Lekker badpakkie, lekkere ananas, lekker haarbandje’’, beschreef ze nietsvermoedend de sfeer. Maar haar volgers vielen massaal over de manier waarop Kim het stuk fruit in haar handen hield. Was daar een babybuikje zichtbaar? ,,Aangezien ik die ananas voor de holling van mijn rug hield, dachten mensen dat ik een bolling in mijn buik had.’’

Bij een nieuwe foto waarop Kötter haar slanke lijf toont en volgens haar haar ribbenkast ‘bijna te zien is', laat ze voor de zekerheid weten dat zeker niet te dun is. ,,Dit komt door mijn houding. Probeer deze pose maar eens te doen. Hahahaha. Wat een verhaal weer. Het wordt steeds gekker!’’

Kim meent dat mensen te snel de conclusie van een zwangerschap trekken. ,,Vraag nooit aan iemand of ze zwanger is. Wie weet is ze net bevallen, heeft ze gewoon een klein buikje of kan ze geen kindjes krijgen of is ze toch net zwanger en wil ze het nog niet vertellen. Hoe dan ook: alle antwoorden zijn lastig. Dus stel zo’n vraag gewoon niet. Je maakt er iemand waarschijnlijk onzeker van. En je schaamt jezelf hopelijk dood als je de vraag hebt gesteld en het blijkt niet zo te zijn.’’

Quote Vraag nooit aan iemand of ze zwanger is Kim Kötter

Roze wolk

Kim Kötter kreeg haar kinderen via ivf, ook wel reageerbuisbevruchting of proefbuisbevruchting genoemd. Ze kon naar eigen zeggen ‘prima met dat traject omgaan', maar kreeg vaak de vraag of zij en Jaap geen kinderen wilden. ,,Zelfs voor draaiende camera’s. Hormonen en emoties zijn soms nare dingen. Alles komt harder aan. En bij iedereen anders’’, schrijft ze. ,,Dus even kort door de bocht: hou gewoon je smoel. Het gaat je niks aan. Hahaha. Als mensen iets willen vermelden, vooral op die roze wolk, dan merk je het echt wel! En ik kom voorlopig zeker niet meer op die roze zwangerschapswolk. Misschien wel nooit meer. Ik ben intens gelukkig met mijn gezin. Met een gram vetje meer.’’