Kim Kötter en Jaap Reesema verwachten zoontje

Rechter: Masmeijer lichtte een vriend op

13 oktober Frank Masmeijer (56) heeft een vriend opgelicht voor 32.500 euro. Dat staat in het vonnis van de rechtbank van Antwerpen die vanmorgen uitspraak deed in de drugszaak waarvoor hij in 2014 werd opgepakt. De rechter veroordeelde de gevallen quizmaster tot een gevangenisstraf van acht jaar voor betrokkenheid bij drugssmokkel in de Antwerpse haven. De oplichting van een vriend, die hij zou kennen uit de horecawereld, is onderdeel van de geruchtmakende zaak, waarvoor vandaag in totaal 46 verdachten terecht stonden.