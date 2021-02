Kim Kötter en Jaap Reesema geven derde zoon passende naam: ‘Een wonder’

Hoewel het derde kindje erg welkom is, was het schrikken. ,,We waren helemaal blij met ons gezinnetje met twee kinderen, het huis is daarop ingericht, ons leven is daarop ingericht. En ineens was dat veranderd en was ik zwanger’’, zei ze. ,,Dat gevoel van ‘dit kan niet’, dat hebben we heel lang gehad. Van: hoe dan en hoe gaan we dit doen? We konden het gewoon niet geloven.’’