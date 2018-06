Kim Kardashian voor het eerst sinds beroving terug in Parijs

Doodgescho­ten XXXTentaci­on zou vader worden

6:33 Rapper XXXTentacion, die afgelopen maandag werd doodgeschoten voor de deur bij een motordealer in Deerfield Beach, laat volgens zijn moeder Cleopatra Bernard een heel bijzonder 'erfstuk' na. Volgens haar zou Jahseh, wat zijn echte naam is, over een maanden vader worden.