Kim Kardashian noemt bevallingen traumatisch

Barbie weer terug bij Rolf: 'Het zonnetje schijnt weer'

11:05 Het gaat beter met Samantha de Jong, alias Barbie. De 28-jarige Haagse realityster, die hard aan zichzelf werkt nadat ze in januari een zelfmoordpoging had gedaan, ziet haar toekomst weer zonnig in én is gelukkig in de liefde. Ze is weer samen met een ex-vlam van haar, de voormalige pornoster Rolf Tangel (37).