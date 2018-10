'Kim Kardashian' gevaarlijkste zoekopdracht

Op de Nederlandse ranglijst staan vooral buitenlandse sterren. Andere namen in de top 10 zijn bijvoorbeeld Emilia Clarke (actrice uit Game of Thrones), comedians Jimmy Kimmel en Jimmy Fallon en zangeres Adele. Rapper Lil' Kleine is op de 22e plek de tweede Nederlander, gevolgd door Linda de Mol (38e), Max Verstappen (45e), Gerard Joling (47e) en Humberto Tan (50e).



Wereldwijd is actrice Ruby Rose de gevaarlijkste zoekopdracht. De Australische is vooral bekend van de serie Orange is the New Black. Later dit jaar speelt ze een lesbische Batwoman. Kim Kardashian staat wereldwijd op de negentiende plek.



Beveiliger McAfee maakt elk jaar een ranglijst van gevaarlijke beroemdheden. Vorig jaar was zangeres Avril Lavigne de gevaarlijkste zoekopdracht, maar muzikanten zijn weggezakt. Amy Schumer stond in 2016 op 1. De Leidse dj Armin van Buuren was in 2015 de gevaarlijkste celebrity wereldwijd.