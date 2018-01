Kim Kardashian draagt kostbaar kristallen slipje op pikante selfie

Makers tv-serie Hendrik Groen op zoek naar nieuwe locatie

10:41 Voor het tweede seizoen van de tv-serie Het geheime dagboek van Hendrik Groen moeten de makers uitkijken naar een nieuwe locatie. De succesvolle reeks werd opgenomen in een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord, maar dat pand is nu gesloopt, schrijft omroepvoorzitter Jan Slagter in MAX Magazine.