Kim Kardashian bedolven onder brieven van gedetineerden

Kim schakelde in 2017 haar advocaten in om te kijken naar het gratieverzoek van de vrouw, die gedwongen in de prostitutie werkte ten tijde van de moord. Het slachtoffer was een 43-jarige klant. De nu 30-jarige Brown wordt in augustus na vijftien jaar in de gevangenis vrijgelaten. Wel blijft ze nog tien jaar onder toezicht staan. Kardashian bedankte in een tweet gouverneur Bill Haslam van de staat Tennessee, die de beslissing uiteindelijk maakte.