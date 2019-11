Kim gekiekt in badjas en Tim showt zijn hele wereld

Nieuwe versie Annie de Musical is 'wat stoerder en meer eigentijds’

12:56 Willemijn Verkaik behoort tot de elite van vaderlandse actrices die op Broadway en West End heeft gespeeld. Ze is nu de boosaardige juffrouw Hannigan in de musical Annie, die vanavond in première gaat. ,,Tijdens de try-outs klonk er soms boegeroep uit kinderkelen. Ik speel haar karakter klaarblijkelijk goed."