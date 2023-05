Kim gaat voor een nieuwe look en Ellie heeft wat weg van een toiletborstel

Recensie: dankzij sprankelen­de Halle Bailey gaat The little mermaid nooit helemáál kop­je-on­der

Stellen dat Disney met The little mermaid een van de beste niet-geanimeerde remakes uit eigen stal van deze eeuw tot nu toe lanceert, zegt eigenlijk bar weinig. Eerdere digitaal aangeklede make-overs als Beauty and the beast, Aladdin en The lion king voelden artificieel aan en misten een ziel. De lat ligt laag.