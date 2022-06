Kim flaneert in luxe hotel en zwangere Tabitha staat op ontploffen

Acteurs Netflixse­rie The Chosen One overleden na au­to-ongeluk

Twee acteurs van de Netflixserie The Chosen One zijn om het leven gekomen door een auto-ongeluk. Volgens de entertainmentsite Deadline heeft het ongeluk donderdag plaatsgehad in Mexico. Raymundo Garduño Cruz en Juan Francisco González Aguilar overleefden de crash niet. Zes andere inzittenden raakten gewond.

19 juni