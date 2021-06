Kim Feenstra steekt moeders met kinderwens hart onder de riem: ‘Hou hoop en heb lief’

Brooklyn, zoals het zoontje van Feenstra en haar partner heet, zat vorig jaar nog in de buik van zijn moeder. Feenstra kon zich destijds amper voorstellen hoe het was om moeder te zijn. Verwachtingen had ze dan ook niet echt. ‘Eigenlijk heb ik er nooit iets van verwacht. Wel naar verlangd. Met hart en ziel. En toen was hij daar. Ons wonder dat Brooklyn heet. Bijna 9 maanden oud en richting de 11 kg. Hij groeit als kool.’

Inmiddels neemt Feenstra het ventje geregeld mee op sleeptouw en dat bevalt haar meer dan goed. ‘Hij is makkelijk en vindt alles prima. Het samenzijn vind ik het mooiste wat er is. En dat hij met mij mee kan als ik moet werken. Dat hij al zoveel ziet en leert. Dat zijn vader, mijn tweemans op de achtergrond zo goed voor ons zorgt. Geen stress. Alles komt zoals het komt. Als ik in het verleden bij mijn collega modellen foto’s voorbij zag komen dat ze met hun baby op de set waren, was dat ook mijn grootste wens. En die is zo hard uitgekomen. Harder dan een gabber (me) op Thunderdome. En daar ben ik zo FUCKING dankbaar voor. Dat zo een klein (nu nog) wondertje zoveel groots en moois brengt in ons leven, vind ik heel bijzonder.’



Feenstra weet als geen ander hoe het is om moeilijk kinderen te kunnen krijgen. Daar vertelde ze eerder over in de Videoland-docuserie Life of Kim, waarin ze openhartig over haar ivf-traject sprak omdat ze niet op natuurlijke wijze zwanger kan worden. ‘Ik wens voor iedereen met een kinderwens dat jullie hetzelfde mogen ervaren als wat wij doen. Oprecht. Want ik weet dat een (onvervulde) kinderwens pijnlijk, eenzaam en hard kan zijn. Hou hoop en heb lief. Verwacht niks maar blijf manifesteren. Het leven kan je nog wel eens verassen. Veel liefs.’