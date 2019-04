Kiki Schippers is terug na ongeluk: ‘Als iets niet herkenbaar is, doe ik er niks mee’

Dat ze muziek kan maken en prachtig zingt was al bekend in kleinkunstkringen. Kiki Schippers (31) won twee jaar geleden de Annie M.G. Schmidtprijs en behoorde ook gisteren tot de genomineerden bij de uitreiking voor de prijs van het beste theaterlied, met Alles komt goed.



Maar ze wil ook iets anders. ,,Grappen maken, verhaallijnen vasthouden, écht cabaret maken’’, vertelt Schippers op het terras van het kasteel in Woerden. Haar woonplaats-tegen-wil-en-dank, maar dat komt zo wel. Op het tafeltje voor haar: koffie verkeerd, bril, krant, nieuwe roman van Michel Houellebecq en een opschrijfboekje met een harde, oranje kaft. Komt ze zo ook nog op terug.



Maar eerst over de transformatie van Schippers naar ‘volwaardig cabaretier’, wier nieuwe voorstelling WAAR vrijdag in première gaat. Ze keek twee jaar geleden mee met een stand-up comedian in Argentinië - totdat hij op een goed moment het podium aan haar ‘gaf’. Stond ze daar: andere taal, andere mensen, andere humor misschien ook. Dat viel mee, een grapje over koningin Máxima viel daar ook goed.



,,Terug in Nederland liet ik mijn optreden in Buenos Aires aan mijn regisseur zien. Hij verstaat geen Spaans, maar zei wel: als je het daar kan, mensen aan het lachen en nadenken krijgen zonder liedjes, dan kan je het hier ook. Zo zijn we aan de slag gegaan: bij de eerste 10, 15 try-outs van WAAR spraken we af dat ik net zo lang zou praten tot de zaal stilviel en daarna pas liedjes zou spelen. Bij het eerste optreden was dat na 10 minuten, een paar weken later duurde het wel drie kwartier voordat het echt doodsloeg.’’