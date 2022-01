Kiki ontroert kijkers Over Mijn Lijk met versieren eigen urn samen met zusje

De 16-jarige Kiki heeft gisteravond diepe indruk gemaakt op de kijkers van Over Mijn Lijk . De ongeneeslijk zieke tiener versierde samen met haar zusje de urn waar haar as in zal worden bewaard. De aflevering werd gezien door 1,2 miljoen kijkers.

Kiki (16) heeft ongeneeslijke leverkanker en wilde een urn uitzoeken. ,,Het is niet normaal om te doen als 16-jarige”, zei ze tegen presentator Tim Hofman, terwijl ze samen met haar 13-jarige zusje Anouk vlindertjes en bloemetjes maakt om de urn mee te versieren. Ze had ook al een beetje nagedacht over haar uitvaart. ,,Als mensen voor gaan lezen, wil ik wel dat iedereen daarna gaat klappen. Anders vind ik het zo saai.” Kiki heeft nog nooit een uitvaart meegemaakt, alleen via internet. Daardoor heeft ze nog geen goed beeld van wat er mogelijk is voor haar afscheid, vertelt haar moeder.

Als enige tijd later de versierde urn helemaal klaar bij Kiki thuis wordt afgeleverd, is ze blij met het eindresultaat. ,,Mooi”, knikt ze goedkeurend. Haar ouders blijken een verrassing in petto te hebben: voor zusje Anouk hebben ze een kleine versie van de urn. ,,Wat lief”, zegt Anouk ontroerd. Kiki: ,,Dan kun je een klein beetje van mijn as op je kamer zetten.” Terwijl Anouk de deksel op het potje doet, barst Kiki in tranen uit.

Veel kijkers hielden het ook niet droog. ‘Over Mijn Lijk hakt er flink in. Kiki en haar gezin bij het urnenatelier, wat práchtig dat je dat zo met elkaar kunt, maar jemig wat wrang. Diepe buiging voor dat hele gezin’, schrijft Lydia Los. Het is een lesje in nederigheid, meent Kevin Meessen. ‘Dat zet je toch met beide benen op de grond? Dan zeur je toch nooit weer over een mondkapje, een prikje, een lockdown en al die ellende die we elkaar vandaag de dag toedoen?’

Kiki overleed op 14 juli 2021.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: