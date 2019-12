Kiki Bertens in het huwelijksbootje gestapt met Remko

Bertens maakte vorig jaar november bekend dat Remko, die ook haar fysiotherapeut is, op zijn knieën was gegaan tijdens een vakantie op Bali. ‘I said yes to the love of my life', liet ze destijds dolgelukkig weten. Gisteren was het dan eindelijk tijd om hun liefde te bezegelen met de bruiloft.



De kiekjes van het huwelijk deelt Bertens vandaag vol trots op sociale media. Zo is er een foto te zien waarop de twee tortelduifjes zoenend buiten staan, maar is er ook beeld waarop de twee gelukzalig naar elkaar lachen. ‘30-11-2019. Wat een dag', blikt de tennisster terug op het feest.



Het is een druk jaar geweest voor Bertens, met zowel ups als downs. Zo wist de tennisster de vierde plaats op de wereldranglijst te bereiken. In september maakte Bertens bekend te breken met haar coach Raemon Sluiter. Sprake van ruzie is er niet. Wel kwamen ze na een goed gesprek tot de conclusie dat het beter is even afstand te nemen.