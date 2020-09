Kijkers Veronica Inside haken af, Derksen belooft vuurwerk

Afgelopen vrijdag maakten de heren dus toch hun comeback voor het oog van 769.000 kijkers. Daarmee was de talkshow meteen weer het best bekeken programma op Veronica. Er werd als vanouds over voetbal gepraat, maar ook de rel kwam ter sprake. ,,Wat me stoorde, was dat jij de tegenpartij ging pleasen’’, zei Johan Derksen. ,,Dat voelde als verraad. Ik vond dat jij het format verkrachtte . Daarna heb ik er alles aan gedaan om weg te komen.”

‘Hysterische gek’

De belangstelling voor de show was gisteravond duidelijk minder; er keken 547.000 mensen, bijna 200.000 kijkers onder het aantal van vrijdag. Daarmee belandde de talkshow op de 15de plek in de top 25 van best bekeken programma’s van de dag. De talkshow was wel het meest populaire programma op Veronica.



Derksen beloofde de kijker in de laatste minuut alvast vuurwerk voor de volgende aflevering. ,,Ik denk dat we vrijdag even de kwestie-Akwasi op de agenda moeten zetten. Daar zijn we nu niet aan toegekomen, want dit is zo’n kort programma, en daar kom je dan niet aan toe, maar dat moeten we even doorschuiven. Want die hysterische gek, daar wil ik nog wel even wat over zeggen.”