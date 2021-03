Kijkers verbouwereerd door vertrek West End-ster Sanne in Op zoek naar Maria

De eerste twee afleveringen verliepen relatief rustig van Op zoek naar Maria. De twee kandidaten die in de eerste Sing-Off terecht kwamen delfden achter elkaar het onderspit. De verrassing was dan ook groot toen Anouk de Laate als eerste werd genoemd om door te gaan. Zij stond vorige week nog op het randje van een exit, maar kreeg nu genoeg stemmen om rechtstreeks door te gaan in het programma. Anouk had dan ook een goed optreden gehad met de klassieker Let's hear it for the boy.



De angst nam toe voor kandidate Jolijn Henneman, die ook al te zien was in de musical Mamma Mia!. Ze kreeg veel kritiek en zag de bui al hangen toen ze samen met de ervaren Tessa en Sanne en juryfavoriet Valerie Curlingford over was. Eigenlijk had ze zich al neergelegd bij een extra zangpartij, maar ook zij mocht door. Als ook Valerie door wordt gestuurd, blijven de ervaren rotten in het programma over. Tessa, ondanks haar musicalervaring, en Sanne, ondanks haar West End-ervaring.