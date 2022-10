Kijkers verbijsterd nadat Hanneke naar huis moet in Eén tegen 50 na druk verkeerde knop: ‘Next level zuur’

Ze leek met gemak door te spelen naar de volgende vraag, maar deelnemer Hanneke gooide haar eigen glazen in door per ongeluk op de verkeerde knop te drukken in Eén tegen 50. Presentatrice Caroline Tensen was onverbiddelijk en stuurde haar naar huis, maar twitterende kijkers hadden haar liever een tweede kans gegund. ‘Dit is next level zuur.’

Hanneke was gisteravond de tweede deelnemer in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van de spel. Voortvarend ging ze aan de slag, en bij de derde vraag - over popmuziek - zei ze dat ze voor de moeilijke vraag zou gaan als muziekliefhebber.

Die vraag ‘Welke zanger hoorden wij hier?’ bleek simpel voor haar. Ze hoorde het nummer As it was, wist dat het goede antwoord Harry Styles moest zijn en niet Duncan Laurence of Justin Bieber, de andere antwoordopties. ,,Het is antwoord C”, zei ze terwijl ze op de knop drukte, zonder te kijken wat ze precies deed. Duncan Laurence’ naam lichtte op: Hanneke had op de middelste knop gedrukt. De verkeerde.

‘Je wist het gewoon’

Hanneke sloeg haar hand voor haar mond, Caroline Tensen kijkt haar verbaasd aan. ,,Je zegt Harry Styles maar je drukt Duncan Laurence”, zei Tensen. Een tweede kans gaf ze haar niet. ,,Helaas is wat je drukt het antwoord dat geldt.” De presentatrice zegt nog tegen de deelneemster dat ze het wel ‘goed had gehad’, begon nog even haar uitleg dat Harry Styles voorheen lid was van de boyband One Direction en kapt haar eigen verhaal af. ,,Wat zou jou het ook interesseren, je wist het gewoon.”

Een deel van de kijkers thuis - 920.000 zagen Eén tegen 50 - uitte op Twitter hun verbijstering over de zeer strikte spelregels. ‘Wat lullig’, ‘zeer zielig’ en ‘next level zuur’, vinden ze. ‘Kan hier geen bezwaar tegen worden gemaakt?’, schrijft er een? Een ander: ‘Geef haar een tweede kans of laat haar desnoods die escape voor deze vraag inzetten.’ Nog een twitteraar noemde het een ‘Miljoenenjacht-drukfoutje’, verwijzend naar Arrold van den Hurk die in Miljoenenjacht enkele jaren geleden per ongeluk op de stopknop drukte en zelfs tot aan de rechter een nieuwe kans probeerde te krijgen. Tevergeefs, overigens.

Hanneke kreeg haar tweede kans niet. Ze ging met een schamele troost naar huis: de 1250 euro die ze in de eerste vragen bij elkaar had gespeeld.

