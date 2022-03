Kijkers sluiten openhartige S10 in hun armen na eerste live-vertolking songfestival-lied

video859.000 kijkers zagen gisteravond hoe zangeres S10 haar songfestival-lied voor de eerste keer live ten gehore bracht bij Matthijs gaat door . Voor sommige kijkers was het een eerste kennismaking met de artiest, die volgens de vele reacties op Twitter meteen onder hun huid kroop. ‘Heb S10 omarmd in een aantal minuten.’

Het waren dan ook minuten met zeldzame openhartigheid. Stien den Hollander (21), zoals de zangeres echt heet, sprak met Matthijs van Nieuwkerk over de depressies en psychoses die ze van haar veertiende tot haar zeventiende had. Het lied De diepte is ‘een liefdesbrief aan haar verdriet’, een nummer van hoop en acceptatie.

,,Het gaat erover dat mijn verdriet er mag zijn’’, vertelde S10. ,,In de videoclip is er een liefde, maar dat is eigenlijk mijn verdriet.’’ De depressies en psychoses ‘kwamen op een dag’ en verdwenen op dezelfde manier. ,,Er is veel onveiligheid geweest en veel verdriet. Nu is dat er niet meer. Als je dat verdriet kent, is het heel fijn als dat er niet meer is.’’

De depressieve gevoelens zijn nooit helemáál weg, zei ze. Maar ze tergen haar niet meer, juist omdat ze dat accepteert. ,,Ik heb hele harde keuzes moeten maken, en nog elke dag. Recentelijk door mee te doen aan het songfestival. De afgelopen maanden ben ik echt geland in die keuze: ik wil gelukkig zin, ik wil veilig zijn, en ik mag mijn dromen najagen. Daar heb ik een soort toestemming voor gegeven. De afgelopen maanden heb ik heel duidelijk in een boekje opgeschreven: ik heb toestemming om dit te doen, ik mag hier zijn.’’

Het optreden, waarvoor de studio even moest worden verbouwd, was intiem en spectaculair tegelijk. Door het camerawerk en de rode lasers had de performance ook visueel diepte.

‘Als het bij het songfestival ook zo in beeld wordt gebracht, hebben we al bonuspunten’, klonk een van de berichten op Twitter, waar het programma trending topic was. ‘Het stond als een huis! Vertrouwen erin’, schreef een ander. En: ‘Wat een prachtig liedje, met een prachtig verhaal en ook nog eens prachtig in beeld gebracht.’

S10 was tot voor kort niet zo bekend bij het grote publiek en gaat met een Nederlandstalig nummer naar een internationale wedstrijd, maar dat maakt volgens de meeste kijkers niet uit. ‘Was de eerste keer even wennen, maar het wordt steeds mooier’, schreef een kijker. Iemand anders: ‘Heb Stien omarmd in een aantal minuten. Kind, wat zing je mooi.’ En: ‘Net zoals ik verleden jaar het lied van Oekraïne fantastisch vond zonder één woord te begrijpen, moet dit lied van S10 straks ook bij niet-Nederlandstaligen binnenkomen.’

Hoewel een enkeling het lied niet zo bijzonder vond of haar woorden lastig te verstaan, speculeerden anderen alvast over een mooie eindscore bij het festival. ‘Krachtig en breekbaar, naar mijn idee een van de beste inzendingen van de afgelopen jaren.’

Het Eurovisie Songfestival wordt van 10 tot en met 14 mei gehouden in de Italiaanse stad Turijn. S10 komt uit in de eerste halve finale.

