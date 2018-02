Kijkers Rijdende Rechter winden zich op om 'zure communistische VvE-mutsen'

Rijdende Rechter-kijkers reageerden al snel verbolgen op de uitspraak van Mr. John Reid. Hij oordeelde dat Kolijns scootmobiel weg moet. ,,Als er alternatieve stallingsmogelijkheden zijn, dan mag de VvE toestemming weigeren. Ik heb kunnen vaststellen dat mevrouw de scootmobiel na een kleine herinrichting prima in de eigen woning kan stallen.''



Inmiddels is de 'arrogante' houding van Dicky en Marijke, die hun winst vierden met een beeldvullende high five, het gesprek van de dag. ,,Die twee heksen van Loevestein zijn een reminder om nooit in een koopappartement met VvE te gaan wonen'', concludeert ene Wilma. Kijker Carola vindt het jammer dat 'de Gestapo' gelijk kreeg en een ander vindt de high five 'echt onder de gordel'.





De Rijdende Rechter wordt sinds 1995 uitgezonden. Sinds 2016 is meester Reid de opvolger van Frank Visser, die zijn oordeel nu velt op SBS6.