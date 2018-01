Kijkers pleiten voor ontwapenende Britt Dekker als tafeldame in DWDD

Reden van Britts uitnodiging was de opname van Barbie na overmatig drugsgebruik . De Haagse was maar liefst elf seizoenen lang te zien in haar eigen realityserie op RTL, maar beschuldigde de omroep later van misbruik. ,,Zij hebben mijn leven laten ontsporen." De 25-jarige Britt, die zeven jaar geleden meedeed aan Echte meisjes in de jungle na haar eerdere deelname aan Take me Out, mocht bij Van Nieuwkerk haar visie erop loslaten. ,,Als maker moet je van tevoren verzinnen wat er gaat gebeuren, bijvoorbeeld iemand die gaat janken of helemaal gek wordt", verklaarde ze. ,,Als er niks gebeurt, vinden de kijkers het namelijk niet leuk." Het gesprek werd door Britt uiterst serieus gevoerd, al waren de kijkers meer idolaat van haar - soms ondoordachte - uitspraken. Lees verder onder de video

China

Zo was ook Ruben Terlou te gast om te praten over zijn programma Door het hart van China. Daar haakte Britt op hilarische wijze op in. ,,China is top! Weet je wat het allerboeiendste aan Chinezen is? Je ziet ze nooit in Opsporing Verzocht", vervolgde ze. ,,Je hebt nooit ruzie met een Chinees! Ze doen nooit een misdaad."



De uitlatingen van Britt sloegen zo aan bij televisie kijkend Nederland, dat er speciaal wordt verzocht om haar als vaste tafelgast aan het programma toe te voegen. Een kijker: 'Als tafeldame zie ik haar beslist zitten, dan zien we af en toe eens iets onverwachts' en 'Met veel plezier naar een ontwapende Britt Dekker in #DWDD zitten luisteren.'



De mediapersoonlijkheid bedankte haar volgers op Twitter gisteravond voor alle complimenten. ,,Ik heb het gevoel dat ik terug in de tijd ben", gevolgd door een emoticon in hartjesvorm.