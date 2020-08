Kijkers Paleis voor een Prikkie missen Frank en Rogier: ‘Het is niet meer hetzelfde’

Kijkcijferkanon Paleis voor een Prikkie maakte gisteren zijn rentree op SBS 6. 484.000 mensen stemden af op de start van het nieuwe seizoen, maar al snel werd duidelijk dat sommige kijkers nog niet helemaal kunnen wennen aan het nieuwe presentatieduo.



Frank en Rogier maakten in december bekend over te stappen naar RTL en dus te stoppen met Paleis voor een Prikkie. Enkele maanden later werden de nieuwe interieurstylisten aangekondigd: de Brabantse Brian en Peer. Aan hen de taak om met een budget van 250 euro de woonkamers van gezinnen die daar geen geld voor hebben om te toveren tot stijlvolle paleisjes.



Hoewel sommige kijkers stellen het nieuwe duo een kans te willen geven, zijn de reacties op hun verschijning in de show niet mals. ‘Werkelijk tenenkrommend, schrijft ene Ron op Twitter. En iemand anders: ‘Ik mis Frank en Rogier gewoon. Ze doen vast hun best, maar kunnen het niet.’



Of Brian en Peer de kijkers vast weten te houden moet blijken uit de volgende reeks afleveringen.